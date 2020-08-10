44-річна російська балерина Анастасія Волочкова викликала фурор в мережі новим фото
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжий знімок на якому постала в довгій сукні строкатого квітчастого забарвлення. В очі кидається одна пікантна деталь: Анастасія позбулася ліфчика, вразивши інтригуючим вирізом на грудях.
Боса балерина з ногами забралася на парапет тераси, прийнявши королівську позу.
"Високо сиджу, далеко дивлюся.😊 ",- підписала кадр Волочкова.
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Примітно, що знімок "лайкнув" колишній коханець співачки Наташі Корольової композитор Ігор Ніколаєв.
Так як офіційний аккаунт зірки в Instagram закритий від можливості коментувати, шанувальникам і недругам залишається не що інше, як залишати свої відгуки на фан-сторінках.
Користувачі в черговий раз "вилаяли" балерину за її зовнішній вигляд. Правда, знайшлися й захисники епатажної зірки.
"Базарна, вульгарна баба. Це підтвердять всі хто хоч трохи з нею спілкувався"
"Ганьба Росії!!!"
"Вульгарна баба. Зовсім не схожа на балерину, скоріше на плавчиху😜"
"Ступні потворні, фуууу"
"Настя королева"
"Які ж російські баби злі, як німецькі вівчарки. Аж піна на роті. Цікаво може від заздрості у деяких пронос? А Волочкова молодець живе за принципом насрати і розмазати. Вчіться дурепи"
Раніше ми повідомляли, Волочкова похвалилася новою купіллю. Як відомо, балерина обожнює попаритися в лазні і не тільки - її голі фото з віником вже стали "притчею во язицех".
Нагадавши, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків.
Також Politeka повідомляла, Волочкова блиснула змарнілими ногами в вовняних чоботях.