44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова произвела фурор в сети новым фото
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежий снимок на котором предстала в длинном платье пестрой цветастой расцветки. В глаза бросается одна пикантная деталь: Анастасия избавилась от лифчика, впечатлив интригующим вырезом на груди.
Босая балерина с ногами забралась на парапет террасы, приняв королевскую позу.
"Высоко сижу, далеко гляжу.😊", - подписала кадр Волочкова.
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Примечательно, что снимок "лайкнул" бывший любовник певицы Наташи Королевой композитор Игорь Николаев.
Так как официальный аккаунт звезды в Инстаграм закрыт от возможности комментировать, поклонникам и недругам остается не что иное, как оставлять свои отзывы на фан-страничках.
Пользователи в очередной раз "отругали" балерину за ее внешний вид. Правда, нашлись и защитники эпатажной звезды.
"Базарная, вульгарная баба. Это подтвердят все кто хоть немного с ней общался"
"Позор России!!!"
"Вульгарная баба. Совсем не похожа на балерину, скорее на пловчиху😜"
"Ступни безобразные, фуууу"
"Настя королева"
"Какие же русские бабы злые, как немецкие овчарки. Аж пена у губы. Интересно может от зависти у некоторых понос? А Волочкова молодец, живёт по принципу насрать и размазать. Учитесь дуры"
Ранее мы сообщали, Волочкова похвасталась новой купелью. Как известно, балерина обожает попариться в бане и не только - ее голые фото с веником уже стали "притчей во языцех".
Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин.
Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах.