44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова произвела фурор в сети новым фото

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежий снимок на котором предстала в длинном платье пестрой цветастой расцветки. В глаза бросается одна пикантная деталь: Анастасия избавилась от лифчика, впечатлив интригующим вырезом на груди.

Босая балерина с ногами забралась на парапет террасы, приняв королевскую позу.

"Высоко сижу, далеко гляжу.😊", - подписала кадр Волочкова.

Примечательно, что снимок "лайкнул" бывший любовник певицы Наташи Королевой композитор Игорь Николаев.

Так как официальный аккаунт звезды в Инстаграм закрыт от возможности комментировать, поклонникам и недругам остается не что иное, как оставлять свои отзывы на фан-страничках.

Пользователи в очередной раз "отругали" балерину за ее внешний вид. Правда, нашлись и защитники эпатажной звезды.

"Базарная, вульгарная баба. Это подтвердят все кто хоть немного с ней общался"

"Позор России!!!"

"Вульгарная баба. Совсем не похожа на балерину, скорее на пловчиху😜"

"Ступни безобразные, фуууу"

"Настя королева"

"Какие же русские бабы злые, как немецкие овчарки. Аж пена у губы. Интересно может от зависти у некоторых понос? А Волочкова молодец, живёт по принципу насрать и размазать. Учитесь дуры"

Ранее мы сообщали, Волочкова похвасталась новой купелью. Как известно, балерина обожает попариться в бане и не только - ее голые фото с веником уже стали "притчей во языцех".

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин.

Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах.