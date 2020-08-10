Українська співачка Світлана Лобода показала, як веселиться на відпочинку в стильному чорному бікіні

Не так давно знаменитість показала, як знову вирушила на відпочинок, під час якого також не забуває не тільки з користю провести час, але ще і про тренування, заняття вранці і правильне харчування, собщает Politeka.

Цього разу струнка знаменитість розбурхала невеликим роликом, опублікованим в розділі Сторі. Під час відео струнка співачка пройшлася перед об'єктивом, потрясаючи ідеально плоским животом івосхитила чорним бікіні з золотистим ланцюжком на стегнах і масивною підвіскою у вигляді ікла.

Також варто відзначити, що співачка вже не раз відзначала, що намагається дотримуватися принципів здорового харчування, а ось дієтами ніколи не захоплювалася.

"Моя дієта-це всяка відсутність дієт. Я знаю, що необхідно їсти мінімум п'ять разів на день маленькими порціями. Тренер каже, що я повинна возити з собою судочки, щоб отримувати після тренувань потрібний обсяг білків. Але з моїм графіком, чесно кажучи, не до судочків», - говорила Світлана.

Примітно, що співачку часто порівнюють з іншими схудлими зірками, відзначаючи, що їм слід повчитися мотивації Світлани, адже мама Тільди і Єви виглядає дуже струнко і молодо.

Також раніше зірка вирішила нагадати про ролик на честь Дворіччя пісні і самого відео, в якому вона спокійно розповіла про те, що не вважає самотність катастрофою, і закликала жінок бути щасливими.

У самому відео артистка станцювала на пляжі в оточенні таких же спекотних красунь, пограла в баскетбол, зачитала реп і навіть поцілувалася з дівчиною. У фіналі відеокліпу співачку збиває вантажівка.

"Кліпу SuperStar 2 роки🔥 свого часу тизер на нього викликав справжній шквал емоцій. втім, до резонансів нам не звикати😉 адже ми з тих хто любить бурі. а штиль зводить нас з розуму😈 а тобі подобався цей кліп?😉 » "- пише зірка.

Ось що відповідають фанати:

"Все, що ви робите це-майбутнє👍 👍 👍Браво👏 👏 👏", " дивовижна жінка», «шикарний кліп! Шикарна пісня! Шикарна Світлана 🔥", "тоді ви влаштували хороший Boom 🔥»," офігенний! Сто разів переглянула!)», «Так супер кліп», « 👏 🔥 дуже сексі, кліп для тих хто любить енергію і красу від команди професіоналів,» " це розрив істерика🔝 👍".

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