Украинская певица Светлана Лобода показала, как веселится на отдыхе в стильном черном бикини

Не так давно знаменитость показала, как снова отправилась на отдых,во время которого также не забывает не только с пользой провести время, но еще и о тренировках, занятиях по утрам и правильном питании, собщает Politeka.

В этот раз стройная знаменитость взбудоражила небольшим роликом, опубликованным в разделе Стори. Во время видео стройная певица прошлась перед объективом, потрясая идеально плоским животом ивосхитила черным бикини с золотистой цепочкой на бедрах и массивной подвеской в виде клыка.

Также стоит отметить, что певица уже не раз отмечала, что старается придерживаться принципов здорового питания, а вот диетами никогда не увлекалась.

«Моя диета – это всякое отсутствие диет. Я знаю, что необходимо есть минимум пять раз в день маленькими порциями. Тренер говорит, что я должна возить с собой судочки, чтобы получать после тренировок нужный объем белков. Но с моим графиком, честно говоря, не до судочков», - говорила Светлана.

Примечательно, что певицу часто сравнивают с другими похудевшими звездами, отмечая, что им следует поучиться мотивации Светланы, ведь мама Тильды и Евы выглядит очень стройно и молодо.

Также ранее звезда решила напомнить о ролике в честь двухлетия песни и самого видео, в котором она спокойно рассказала о том, что не считает одиночество катастрофой, и призвала женщин быть счастливыми.

В самом видео артистка станцевала на пляже в окружении таких же знойных красоток, поиграла в баскетбол, зачитала рэп и даже поцеловалась с девушкой. В финале видеоклипа певицу сбивает грузовик.

«Клипу SuperStar 2 года🔥 В своё время тизер на него вызвал настоящий шквал эмоций. впрочем, к резонансам нам не привыкать😉 ведь мы из тех кто любит бури. а штиль сводит нас с ума😈 А тебе нравился этот клип?😉,» - пишет звезда.

Вот что отвечают фанаты:

«Все ,что вы делаете это - будущее👍👍👍Браво👏👏👏», «Изумительная женщина, самый сок!», «Шикарный клип! Шикарная песня! Шикарная Светлана 🔥», «Тогда Вы устроили хороший Boom 🔥», «Офигенный! Сто раз пересмотрела!)», «Да супер клип», «👏🔥Очень секси, клип для тех кто любит энергию и красоту от команды профессионалов,» «Это Разрыв Истерика🔝👍».

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