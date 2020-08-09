Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова спантеличила мережу новою дивною витівкою на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Високо сиджу, далеко дивлюся.😊» - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Волочкова позує в сукні, в якій вона чомусь вирішила залізти на бильця.

Однак користувачі Мережі не змогли висловитися про дивну витівку знаменитості, оскільки вона закрила можливість що-небудь коментувати у себе на сторінці через надмірне хейтерства.

До цього ми розповідали, що балерина Анастасія Волочкова похвалилася своєю новою іменною купіллю після серйозної ганьби.

Вчора Анастасія розповіла в соціальній мережі Instagram, що вона отримала спеціальну нову купіль від близьких товаришів. А свою стару вона збирається продати, щоб заплатити штрафи за суд, що пройшов днем раніше. Потік негативу обрушився на даний пост, а користувачі завалили балерину жорсткими словами на адресу її поведінки. Щоб приховати ганьбу, балерина закрила доступ до коментарів.

Свою попередню купіль, стверджує Волочкова, вона має намір продати. Однак зараз невідомо, кому саме дістанеться "радість" балерини.

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