Погода в Україні 10 серпня зіпсується, літо засипле грозовими дощами більшість регіонів
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз синоптика Наталії Діденко.
"Понеділок буде дощовим на Заході й на півночі України. Тому, будь ласка, жителі цих регіонів, не забувайте завтра на роботу з собою взяти парасольки. З дощами можуть бути навіть і грози. А, як відомо, при такій погоді досить високим є загроза шквалів. Місцями можлива справжня злива. Більшість центральних областей також накриє негода. Може бути, до Дніпропетровської області не дотягне", - зазначила вона.
Водночас Діденко розповіла, що стовпчик термометра порадує практично всіх.
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"Температура повітря-задовольнить будь-кого, адже буде практично ідеальна. 25-29 градусів. На півдні й південному сході може «вискочити» до 30-31 градуса. У Києві температура буде прекрасною: +26 градусів", - підкреслила вона.
Схожу заяву зробили й рятувальники з ДСНС України. За їх словами в більшості регіонів завтра буде погана погода, тому потрібно бути максимально обережним.
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