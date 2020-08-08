В воскресенье, 9 августа, погода осчастливит украинцев комфортными температурами
Об этом рассказала известный метеоролог Наталья Диденко у себя в Фейсбуке, передает Politeka.net
Она отметила, что сильной жары в Украине не предвидится. Температура будет в пределах +26+30 градусов, на юге нашей страны чуть выше.
«Отдельные локальные дожди возможны в западных и северных областях, а также на Винничине», - сообщила она.
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На остальной территории Украины прогнозируется сухая и солнечная погода.
В Киеве, 9 августа, будет сохранятся вероятность кратковременного дождя. Температура воздуха составит +27+28 градусов.
Наталья Диденко обратила внимание, что по статистике август из летних месяцев самый засушливый, поэтому у лета, по ее словам, всё идет по плану.
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