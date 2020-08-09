Український співак Віктор Павлік показав несамовите зізнання свого сина Павла, який напередодні помер від раку

Як повідомляє Politeka.net, Виконавець опублікував відеоролик на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

Віктор Павлік і його колишня дружина Лора Созаєва переживають важку трагедію - смерть Павла. 9 серпня з молодиком попрощалися на одному з кладовищ Києва. Трохи пізніше співак присвятив покійному синові зворушливу публікацію.

На відео спочатку показують фрагмент одного з виступів Віктора Павлика, коли ще маленький Паша вийшов на сцену і сказав, що любить його. Після 21-річний хлопець зображений в хоспісі, де провів свої останні дні. Він сказав ту ж саму фразу:"тато, я тебе люблю". Варто відзначити, що на Павла важко дивитися без сліз - від важкої хвороби обличчя опухло, він не міг навіть відкрити очі.

Користувачі соціальної мережі висловили свої співчуття в коментарях:

"Сльози просто рікою від цих слів... як шкода цього молодого дитини, просто немає слів, скільки могло бути життя у цього хлопчика, надій, мрій, надій, але... дуже шкода, дуже... Тримайтеся і вірте, що колись зустрінетеся"; "нехай з Богом буде його душа"; " мої співчуття рідним. Тримайтеся, це дуже важко втрачати найрідніших"; " йому вже не болить. Прийміть співчуття. Знаєте, ми всі проходимо земний шлях в горі, в муці і кожен зі своїм стражданням. Думаю, Ваш син знайшов земний рай, де немає сліз і болю. Будьте сильними і живіть за двох".

Нагадавши, син Віктора Павлика не зміг перемогти рак, крик душі облетів мережу: «Залишилося протриматися в живих».

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