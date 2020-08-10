Міла Кузнєцова, Українська Кардаш'ян (Олена Омович), Анна Семенович та інші зірки показали свої достоїнства

На першому фото була Анна Семенович. Красуня опублікувала свіже відео у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в довгій червоній сукні з глибоким декольте. Романтичний образ зірки доповнила мила капелюшок зі стрічкою під колір до сукні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінки красунь.

На другому фото здалася Міла Кузнєцова. На своїй сторінці в Instagram пишногруда красуня опублікувала знімок, на якому у всій красі продемонструвала свою головну гордість. На ній квітчасте плаття з дуже глибоким декольте, з-під якого помітний чорний бюстгальтер зі шлейками навхрест на грудях.

Замикає трійку Українська Кардаш'ян - Олена Омович. Так, в одному з останніх постів Олена з'явилася в крихітному рожевому бікіні, яке ледь прикривало груди. Найінтимніші місця приховували лише крихітні смужки тканини.

На четвертому фото Інна Горячковська. На кадрах красуня показала себе у великому купальнику, який не зміг прикрити пишні груди Інни. Зірка трусила пишним бюстом у воді, показуючи всі його достоїнства.

Замикає п'ятірку внучка Михайла Боярського - Катерина. На фото зірка позувала в зеленому топі і шортах. Красуня дозволила зняти себе досить близько, тому можна помітити її пишні груди. Боярська волосся залишила розпущеним, а образ доповнила сережками-кільцями.

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