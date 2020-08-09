Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95" показала себе на відпочинку
На фото красуня позувала в чорному купальнику, поки стояла біля шезлонга біля готелю. Зірка доповнила образ стильними окулярами, а волосся залишила розпущеним. Ірина посміхалася на камеру і демонструвала засмагле тіло. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
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Повідомлялося, що відома в Україні актриса зі студії «Квартал 95» Ірина Сопонару показала атмосферні і відверті знімки, відпочиваючи на пляжі.
Так на нових опублікованих Іриною кадрах з відпочинку вона постала перед камерою в чорному топі або майці, а також коротеньких світлих шортах, порадувавши фанатів спокусливим тілом, яке красуня не ховала.
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На фото Ірина була в легкій шовковій сукні і без білизни. Сопонару залишила розпущеним волосся, а сама відвела погляд від об'єктива камери. Красуня демонструвала своє тіло в чорно-білих тонах.
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