Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95" показала себе на відпочинку

На фото красуня позувала в чорному купальнику, поки стояла біля шезлонга біля готелю. Зірка доповнила образ стильними окулярами, а волосся залишила розпущеним. Ірина посміхалася на камеру і демонструвала засмагле тіло. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не поставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться написати: "Королева, бомба уповільненої дії".

Повідомлялося, що відома в Україні актриса зі студії «Квартал 95» Ірина Сопонару показала атмосферні і відверті знімки, відпочиваючи на пляжі.

Так на нових опублікованих Іриною кадрах з відпочинку вона постала перед камерою в чорному топі або майці, а також коротеньких світлих шортах, порадувавши фанатів спокусливим тілом, яке красуня не ховала.

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На фото Ірина була в легкій шовковій сукні і без білизни. Сопонару залишила розпущеним волосся, а сама відвела погляд від об'єктива камери. Красуня демонструвала своє тіло в чорно-білих тонах.

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