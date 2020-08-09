Клієнт ПриватБанку втратив значну суму після того, як у нього почалися проблеми з кредиткою
Свою історію він розповів на порталі "Мінфін"»
За словами чоловіка, він був клієнтом банку майже 10 років, доти, поки не почалися проблеми з кредитною карткою.
Після того, як він прострочив платіж, йому виписали штраф. Однак у нього була страховка на кредитний ліміт, яку банк стягував постійно.
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Однак, коли настав карантин, ситуація ускладнилася.
"Через два місяці карантину вирішив перевірити, чи підлягає страховка під карантин (в даний час був вже в мінусі по платежу...). Страховка підлягає але: в історії зникли дані про її сплату, тобто коли заходжу в історію платежу карти там - 0!",- пише клієнт.
За його словами, коли він заходить і бере дані по страховці, платіжки в ній показані. Однак утой же час система по самій карті показує по історії, що такого платежу немає.
"Гаразд, беру ексель, увага, літню виписку по карті, створюю формули і - бінго, більше ніж 1000 грн. за рік пішло незрозуміло куди, тому що поточний залишок і те, що я отримав, не зійшлося (рахував разом зі штрафними санкціями, які були також в історії)", – продовжив він.
У результаті чоловік позичив у друзів грошей, повністю закрив борги по карті і позбувся її.
Тепер, за словами клієнта, він намагається зрозуміти, скільки ж грошей "пішло", а також радить іншим перевірити, як справи з їх картами.
У банку на скаргу клієнта відреагували, повідомивши, що простежити рух грошей по карті можна на сайті Приват 24, а також звернулися до нього особистим повідомленням, уточнивши деталі, для перевірки та інформації та з'ясування ситуації.
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