Клієнт ПриватБанку втратив значну суму після того, як у нього почалися проблеми з кредиткою

Свою історію він розповів на порталі "Мінфін"»

За словами чоловіка, він був клієнтом банку майже 10 років, доти, поки не почалися проблеми з кредитною карткою.

Після того, як він прострочив платіж, йому виписали штраф. Однак у нього була страховка на кредитний ліміт, яку банк стягував постійно.

Однак, коли настав карантин, ситуація ускладнилася.

"Через два місяці карантину вирішив перевірити, чи підлягає страховка під карантин (в даний час був вже в мінусі по платежу...). Страховка підлягає але: в історії зникли дані про її сплату, тобто коли заходжу в історію платежу карти там - 0!",- пише клієнт.

За його словами, коли він заходить і бере дані по страховці, платіжки в ній показані. Однак утой же час система по самій карті показує по історії, що такого платежу немає.

"Гаразд, беру ексель, увага, літню виписку по карті, створюю формули і - бінго, більше ніж 1000 грн. за рік пішло незрозуміло куди, тому що поточний залишок і те, що я отримав, не зійшлося (рахував разом зі штрафними санкціями, які були також в історії)", – продовжив він.

У результаті чоловік позичив у друзів грошей, повністю закрив борги по карті і позбувся її.

Тепер, за словами клієнта, він намагається зрозуміти, скільки ж грошей "пішло", а також радить іншим перевірити, як справи з їх картами.

У банку на скаргу клієнта відреагували, повідомивши, що простежити рух грошей по карті можна на сайті Приват 24, а також звернулися до нього особистим повідомленням, уточнивши деталі, для перевірки та інформації та з'ясування ситуації.

Нагадавши, ПриватБанк кардинально змінив правила зняття готівки, банкомати більше не потрібні.

Як повідомляла Politeka, з рахунку зникли десятки тисяч гривень, ПриватБанк знайшов виправдання.

Також Politeka писала, що на рахунки ПриватБанку українцям нарахують нову компенсацію, кого торкнеться.