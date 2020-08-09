Українських пенсіонерів та субсидіантів чекають серйозні перевірки

У Міністерстві соціальної політики України вважають, що перевірка державних виплат є необхідним заходом, який допоможе ефективніше допомагати найменш захищеним верствам населення.

Про це повідомляє глава Мінсоцполітики Марина Лазебна в інтерв'ю виданню "Вголос". Крім того, вона розповіла, кому перестануть виплачувати пенсії та субсидії.

За її словами, виявити факти неправомірного отримання держдопомоги нескладно, і тепер цим будуть постійно займатися представники відомства. Українцям, яких запідозрять у шахрайстві, доведеться повернути гроші.

"Перевіряти будемо тільки тих одержувачів, які мають ознаки високого рівня ризику здійснення порушень. У липні цього місяця нами була збільшена сума допомоги сім'ям, в яких є діти, на п'ятнадцять-двадцять відсотків. Держава як і раніше готова надати допомогу, але важливо розуміти, чи отримають ці гроші дійсно ті люди, які їх потребують", — резюмувала Марина Лазебна.

При такій же перевірці в 2019 році було виявлено факти неправомірного отримання на загальну суму практично трьох з половиною мільйонів гривень. Найбільше порушень пов'язано з неповним декларуванням нерухомості, приховуванням зайнятості та доходів і придбанням автомобілів.

Також раніше повідомлялося, що українських пенсіонерів попередили про триразовий перерахунок усіх виплат, однак радіти не варто.

Так, перший перерахунок буде в березні наступного року. Передбачається, що якщо до цього рівень пенсії був на рівні 2400 гривень, то після перерахунку розмір виплати буде 2760 гривень.

Нагадавши, пенсії в Україні можуть опинитися під питанням: хто в зоні ризику.

Також Politeka повідомляла, що українців чекають нові виплати, термінова Заява, хто і коли отримає гроші: "Пенсійний фонд почав...».