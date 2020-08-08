Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова спантеличила мережу новими пікантними знімками, через яку її почали критикувати

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Моя нова іменна купіль, створена для мене купільмейстером Ігорем, не перестає мене радувати.😊 Оновлення у всьому завжди приносить радість! 😊 😉 ❤ ️ 🔥 А колишня купіль як і раніше чекає свого господаря", — йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімках почервоніла Волочкова позує без білизни, прикривши пікантні місця банним віником. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів мережі.

"Як нестидно старою рогаткою виблискувати то", "Зіновій. Це шидевр фото*опа 👏знімаю капелюх лялечка😂", "Слава богу без шпагату і без шуби", " Шубу віддала латку поставити?", "А віники навіщо схопила????? А шапку??)?) Або ви на вулиці теж паритеся? Або піаріться.... коменти відкрила! Бухнула чи що?",- пишуть вони.

До цього ми писали, що відома балерина Анастасія Волочкова похвалилася недоречним шпагатом.

Артистка показала фото, як сидить в шпагаті на даху авто і між двох гіропланів.

Нагадавши, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків.

Також Politeka повідомляла, Волочкова блиснула змарнілими ногами в вовняних чоботях.