Середній ріст й вага українців за останній рік змінилися, людям показали красномовні цифри
Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані Державної служби статистики України.
Так, середній зріст українців залежно від віку коливається в районі від 165 см до 171 см. Вага ж від 65 до 79 кг.
Згідно з даними, вік має тенденцію зменшуватися, а вага навпаки — збільшується. Надлишкову масу мають 39,8% осіб. А ожиріння у 15,4% громадян.
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Уточнюється, що українки старше 18 років в середньому важать 71 кг і мають зріст в районі 164 см.За рік життя, жінки в Україні в середньому набирають один кілограм. Надмірна вага зафіксована у 35% жінок, а ожиріння у 18,3%.
Водночас середня вага українців старше 18 років становить 80 кг, а зріст 175 см. З них 45% мають надлишкову вагу. Ожиріння ж зафіксовано у 14,3%.
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