В Украине значительно увеличится количество безработных

Как передает Politeka.net, об этом говорится в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как утверждают эксперты, ситуация на рынке труда ухудшится уже к концу этого года.

В НБУ прогнозируют уровень безработицы порядка 10 процентов, но все может быть намного плачевней и эта цифра может увеличиться в два раза.

Действующие сегодня государственные программы по поддержке занятости не в состоянии снизить темпы роста безработицы. Наиболее уязвимыми в данной ситуации будут женщины и молодые люди.

Из-за пандемии многие предприятия были вынуждены на неопределенное время прекратить работу.

Ранее мы сообщали, что экономический аналитик Юрий Атаманюк озвучил прогноз, согласно которому, экономический кризис из-за китайского вируса серьезно ударит по Украине.

По его словам, в слоившейся ситуации власть бездействует.

"Сегодня мир находится в состоянии рецессии. Надо учитывать, что экономика падает, вирус никуда не денется в ближайшее время, и вот эти карантинные мероприятия, нарушенные логистические связи и продовольственный кризис, как следствие, будут продолжаться и будут нарастать. Как и безработица в целом мире, как и социальные потрясения - это данность, это факт", - подчеркнул эксперт.

По словам Юрия Атаманюка, ситуация гораздо серьезнее, чем сообщают политики. Достаточно посмотреть на проблемы в США, чтобы осознать масштабы финансовой трагедии.



