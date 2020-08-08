В Украине значительно увеличится количество безработных
Как передает Politeka.net, об этом говорится в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Как утверждают эксперты, ситуация на рынке труда ухудшится уже к концу этого года.
В НБУ прогнозируют уровень безработицы порядка 10 процентов, но все может быть намного плачевней и эта цифра может увеличиться в два раза.
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Действующие сегодня государственные программы по поддержке занятости не в состоянии снизить темпы роста безработицы. Наиболее уязвимыми в данной ситуации будут женщины и молодые люди.
Из-за пандемии многие предприятия были вынуждены на неопределенное время прекратить работу.
Ранее мы сообщали, что экономический аналитик Юрий Атаманюк озвучил прогноз, согласно которому, экономический кризис из-за китайского вируса серьезно ударит по Украине.
По его словам, в слоившейся ситуации власть бездействует.
"Сегодня мир находится в состоянии рецессии. Надо учитывать, что экономика падает, вирус никуда не денется в ближайшее время, и вот эти карантинные мероприятия, нарушенные логистические связи и продовольственный кризис, как следствие, будут продолжаться и будут нарастать. Как и безработица в целом мире, как и социальные потрясения - это данность, это факт", - подчеркнул эксперт.
По словам Юрия Атаманюка, ситуация гораздо серьезнее, чем сообщают политики. Достаточно посмотреть на проблемы в США, чтобы осознать масштабы финансовой трагедии.
Напомним, что Атаманюк объяснил, чем грозит разрушительная политика Шмыгаля для Украины: "может довести страну до...".
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