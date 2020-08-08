Популярний російський співак Сергій Лазарєв здивував шанувальників особистим визнанням

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співак опублікував фото, на якому задумливо сидів на вікні. Він був одягнений в стильний костюм зеленого кольору і білі кросівки.

«Задумався..Заїхав до Дані в гості в його нову студію і шоурум! Давно з ним не бачилися, хоча дружимо вже тисячу років. Поговорили, зрозуміли, що не час в нашому віці розкидатися людьми», - підписав фото Лазарєв.

Йдеться про молодого фотографа Данила Величка, який дуже часто фотографував Лазарєва. Судячи з коментарів до посту, вони з Сергієм були в сварці. За годину фото Лазарєва зібрало 25 тисяч лайків. У коментарях йому залишили масу приємних слів.

"Ми дуже сумували за фотографіями від Дані!", "Це взагалі законно бути таким красивим","Я в ауті від вашої краси","красиве фото, просто диво","але як же вам пасує зелений", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Сергій Лазарєв зробив знакове тату. Він набив у себе на руці першу букву імені своєї дочки – А. Виглядало татуювання чудово. Правда, багато хто запідозрив, що це ще й на честь Ані Лорак, з якою артисту приписують роман.

"Лінивий ранок... і так, нове тату на честь дочі», - повідомив співак.

Нагадаємо, що Сергій Лазарєв показав сина, який підріс: "Чи є мати у цих дітей?".

А ще Politeka писала, що роздягнений Лазарєв розсекретив тату на честь коханої жінки і видав її ім'я: «Все, чого хотіла, виповнилося».

Також Politeka повідомляла, що м'язистий Лазарєв звів з розуму ідеальним тілом в майці, Лорак кусає лікті: "О боже, який...".