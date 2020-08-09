Українська співачка Світлана Лобода підкорила шанувальників ніжним домашнім образом

Як передає Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала у себе в Instagram. Вона була одягнена в білу майку, під яку не стала надягати білизну, і білі спортивні штани. Крім цього, Лобода оновила колір волосся, в результаті чого стала ще світліше. Співачка дивилася в кадр, широко посміхалася і показувала два пальці.

"#БумБумЛо challenge набирає обертів. Дивлюся ваші відео і посміхаюся! Знімайте більше роликів, веселіться, насолоджуйтеся життям, танцюйте, адже танці дарують відчуття щастя!",- підписала знімок зірка.

За 40 хвилин пост артистки зібрав понад 30 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу компліментів.

"Найкраща посмішка","яка ви гарненька","не знаю як це працює, але коли я дивлюся на вашу посмішку моє серце б'ється частіше","дуже милий образ","Світлана, дуже пасує посмішка, посміхайся частіше","головне що Ви посміхаєтеся)","Свєта любить бум-бум", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Світлана Лобода приголомшила яскравим образом. Красуня постала в неймовірному блискучому сріблястому платті і босоніжках на високих підборах.

"Не шукай блиск зовні, шукай суть всередині", - підписала фото співачка.

Нагадаємо, що Лобода одним відео довела шанувальників до істерики, перетворившись на готичну диву.

А ще Politeka писала, що Лобода не стрималася і влаштувала гарячі поцілунки з дівчиною на пляжі.

Також Politeka повідомляла, що пишногруда Лобода у відвертому топі викликала фурор, вибравши найгарячіший ракурс: кадри.