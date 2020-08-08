28-річна сестра української співачки Світлани Лободи блиснула красою на відпочинку в теплих краях

Як передає Politeka.net, серію фото красуня опублікувала у себе в Instagram. Ксенія позувала на тлі моря, показуючи свою неймовірну фігуру у всій красі. Варто відзначити, що вона дуже сильно схожа на свою старшу сестру, як зовні, так і фігуркою.

Ксенія була одягнена в жіночну міні спідницю, яка трохи задралася під час бігу, оголивши стрункі ніжки дівчини. Зверху Лобода одягла топ, залишивши голим животик. Образ доповнили сонцезахисні окуляри і величезний солом'яний капелюх. Видно було, що Ксенія насолоджувалася відпочинком, виглядала вона дуже щасливою. Лобода не стала розповідати, де саме вона відпочиває, але по фото видно, що вона знаходиться за кордоном.

"Найсвітліші моменти минають так швидко і безповоротно...",- підписала фото Ксенія.

Раніше Ксенія вже публікувала фотографії з відпочинку. Так, на одному зі знімків вона сиділа на диванчику в леопардовому купальнику. Зверху дівчина одягла неймовірно красиву прозору накидку, через яку проглядалася її фігура. Красуня зробила красиву косичку, яка зробила її образ ще більш жіночним. На тлі виднілося море і гори.

Нагадаємо, що Лобода показала, як веселилася з відомим красунчиком-продюсером: "Провокативно і сміливо".

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