Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася млосними вигинами в одній прозорій червоній білизні

Цього разу на сторінці, присвяченій Ані в соціальній мережі Instagram, з'явився жаркий кадр з дівчиною. На простому Селфі Ана захопила фігурою в мереживах яскраво-червоного відтінку. Фітнес-модель без сорому показувала гідності, приспустивши при цьому білу сорочку.

Через те, що зірка постійно знімається для роликів про схуднення, рекламних відео для спеціальної продукції і навіть влаштовує зйомки для календарів, вона зовсім не соромиться свого тіла. Показуючи його, Ана відчуває себе природно. І цей раз не став винятком. На новому фото Ана виглядала досить сміливо, показуючи головне, ледь ховаючись за прозорими мереживами.

"Закоханий в Чорне і біле😍 🖤 🤍", " ти така чудова😍 ✨", " гарячий❤«", » Вау, Hermosa 🤪🤐☘️☘️☘️🤩», «Ух ти дуже красива", "Menina linda«,» я тебе люблю«,» мені подобається твій стиль🔥«," дуже хороша дівчина! 👍 💃 🏿 💐 🇷 🇺 🇺 🇸По Росії і Америка Дружба народів! 🙌🙌🙌💪💪💪👏👏👏», «Я люблю тебе, дитинко«,» насолоджуйся своїм часом, нехай благословить тебе Бог«, " закоханий в твій стиль! Ти як завжди виглядаєш приголомшливо ❤⚘ 🌷 🔥 🔥», «ангели справжні. 😍 ❤ ️ ",- пишуть користувачі.

Відзначимо, всього за кілька років Ана Чері завоювала цілу армію шанувальників. В її профілі в соціальній мережі Instagram багато жарких і провокаційних фото. При цьому фітнес-модель часто записує спеціальні ролики для дівчат, які бажають схуднути.

Ана навіть випустила календар зі своїми фотографіями, де позує, в тому числі, і без одягу. А кадри, де дівчина в спортивному одязі, чимало розбурхали мережу, адже формам знаменитого фітнес-тренера заздрять багато.

Нещодавно спортивна красуня підкорила видом в бірюзовому бікіні, зовсім не приховує її гідності – груди Ани навіть вислизнула з тісного ліфчика, на що звернули увагу користувачі Мережі:

"Вид на задньому дворі 🤍 я тренуюся разом з вами, а Ви зі мною на сторінці @cheri_fit15, приєднуйтесь!",- пише Ана.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

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