Відома телеведуча Леся Нікітюк показала себе і розповіла про свій образ

На фото Леся позувала в чорному топіку і шортах, доповнивши образ малюнками на руці. На красуні можна побачити хижу розмальовку, а в руці палаючий факел. Фото вийшло ефектним і в жаркому стилі, який нікого не залишив байдужим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Розповідаю, Хто я. Протягом зйомок мене так надихнули Карпати, що я пішла у всі тяжкі і вирішила перетворитися на Магуру. Всі знають, хто така Мавка, а від Про Магуру майже ніхто, судячи з минулого посту. Магура-дочка громовержця Паруна, Огрядна Діва - прекрасна, крилата, войовнича. Магура схожа на скандинавську валькірію", - написала Леся.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Леся, супер-пупер", "Амазонка", "Вся в тату, куди зібралася", " Леся цю фотографію можна вішати біля мішка з цукром, щоб діти цукор не крали.", "Магура-прізвище моєї шкільної вчительки з фізики, за описом все збігається", "трошки страшно".

Повідомлялося, що українська телеведуча, зірка тревел-шоу "Орел і решка", Леся Нікітюк перетворилася до невпізнання заради екстравагантного образу.

Леся Нікітюк показала колаж у стилі"до і після". На першому знімку вона позує в повсякденному вигляді, з легким макіяжем на обличчі і простий зачіскою.

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