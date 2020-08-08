Дочка скандально відомої балерини Анастасії Волочкової здивувала схожістю зі своєю новою мачухою

Поки Анастасія не бажає показувати свою дочку і особисте життя на всеобщее огляд, сама дівчинка є активним користувачем соціальної мережі Instagram. Після того, як Аріадна виклала в мережу кілька кадрів зі своєю мачухою, на неї обрушилася хвиля критики і хейта, повідомляє Politeka.

Нагадаємо, що 14-річна Аріадна поїхала від рідної матері досить давно, до свого батька. Талановита дівчина цікавиться кінним спортом і разом з 57-річним Ігорем Вдовіним і його жінкою - 34-річною телеведучою Оленою Ніколаєвої активно проводить час на відпочинку. Дівчинка вибрала життя з батьком для свого комфорту. Однак зв'язок з мачухою в мережі розцінили як якесь зрада.

Шанувальники і близькі дівчинки відзначили, що дитина не винна і сім'я виглядає цілком щасливою.

"Останнім часом люблю носити жовтий. Починаю зсередини світитися👼 🏻", - пише Аріадна.

» Дуже йде ♪ у тебе дуже красива посмішка♪», №красуні♪«,» а з мамою фото,більше року тому (спеціально стрічку перегорнула) все з Оленою та з Оленою«,» Аріадна яка вже доросла і красива♪«,» красива дівчина♪«, " Вам Олена всі кольори йдуть.. ❤ ️ ", "Дуже красиві сукні 👗, та й ви обидві виглядаєте дивовижно 👍»," матусі не забуваєш допомагати?!", "Це мама з вами"« " а де ж мама?". "Дивно, але ви схожі.Непохитного взаєморозуміння"»

Відзначимо, ми також писали, що раніше багато хто помітив: дівчинка навіть стала копіювати стиль одягу Ніколаєвої. На фото вони відображені в дуже схожих сукнях. Ще трохи, вважають в мережі, і спадкоємиця танцівниці почне називати телеведучу мамою.

Тим часом Анастасія Волочкова не вилазить зі скандалів. На даний момент вона продовжує боротися в суді за своє право не платити штраф за відвідування закритого на карантин села Дивеєво. Волочкова назвала себе не найбагатшою людиною і сказала, що краще віддасть 20 тисяч доньці.

Нагадаємо, в 2005 році в цивільному шлюбі Анастасії Волочкової і бізнесмена Ігоря Вдовіна через рік після початку їх відносин народилася дочка Аріадна. Однак кохані так і не зареєстрували свої стосунки офіційно, незважаючи на дві весільні церемонії. У 2007 році Волочкова і Вдовін вирішили розлучитися. Дочка спершу залишилася з матір'ю, але зараз вона живе з батьком і його новою обраницею, ведучою Оленою Ніколаєвої.

Нагадавши, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків.

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