Дочь скандально известной балерины Анастасии Волочковой удивила схожестью со своей новой мачехой

Пока Анастасия не желает показывать свою дочь и личную жизнь на всеообщее обозрение, сама девочка является активным пользователем социальной сети Инстаграм. После того, как Ариадна выложила в сеть несколько кадров со своей мачехой, на нее обрушилась волна критики и хейта, сообщает Politeka.

Напомним, что 14-летняя Ариадна уехала от родной матери довольно давно, к своему отцу. Талантливая девушка интересуется конным спортом и вместе с 57-летним Игорем Вдовиным и его женщиной - 34-летней телеведущей Еленой Николаевой активно проводит время на отдыхе. Девочка выбрала жизнь с отцом для своего комфорта. Однако связь с мачехой в сети расценили как некое предательство.

Поклонники и близкие девочки отметили, что ребенок не виноват и семья выглядит вполне счастливой, а самой ей не обязательно расплачиваться нервами из-за злобных слов хейтеров.

«В последнее время люблю носить желтый. Начинаю изнутри светиться👼🏻», - пишет Ариадна.

«Очень идёт 🌹 у тебя очень красивая улыбка😌», №Красавицы👍👏🌷🌷🌷», «А с мамой фото,больше года назад (специально ленту пролистала) всё с Леной да с Леной», «Ариадна какая уже взрослая и красивая🌹🌹🌹», «Красивая девушка🌹», «Вам Елена все цвета идут.. ❤️», «Очень красивые платья 👗, да и вы обе выглядите изумительно 👍», «Мамочке не забываешь помогать?!», «Это мама с вами», «А где же мама?», «что ж это за народ!!!!при чем здесь мама????Вы что,без подьебок как без пряника??Идите на страницу к её маме и там желчью брызгайте!Не стыдно детей задевать????».

Отметим, мы также писали, что ранее многие заметили: девочка даже стала копировать стиль одежды Николаевой. На фото они запечатлены в очень похожих платьях. Еще немного, полагают в Сети, и наследница танцовщицы начнет называть телеведущую мамой.

Тем временем Анастасия Волочкова не вылезает из скандалов. На данный момент она продолжает бороться в суде за свое право не платить штраф за посещение закрытого на карантин села Дивеево. Волочкова назвала себя не самым богатым человеком и сказала, что лучше отдаст 20 тысяч дочке.

Напомним, в 2005 году в гражданском браке Анастасии Волочковой и бизнесмена Игоря Вдовина спустя год после начала их отношений родилась дочь Ариадна. Однако возлюбленные так и не зарегистрировали свои отношения официально, несмотря на две свадебные церемонии. В 2007 году Волочкова и Вдовин решили расстаться. Дочь сперва осталась с матерью, но сейчас она живет с отцом и его новой избранницей, ведущей Леной Николаевой.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин.

Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах.