Шоумен і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін показав нове захоплення

Як передає Politeka.net, знімком він поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Все життя думав, що боюся швидкості! А от ні", - йдеться у підписі до знімка.

У кадрі Галкін позував біля спортивного мотоцикла. Одягнувшись в спортивну куртку і джинси, шоумен похвалився своєю обновкою з усіх ракурсів.

Відзначимо, що Галкін придбав байк після чуток про те, що він розлучається зі своєю дружиною Аллою Пугачовою.

Підписники в коментарях розійшлися в думках щодо нового захоплення Галкіна. Одні скептично поставилися до появи у артиста байка, інші визнали, що подібний образ дуже його молодить.

"Макс коли як зробити такі кучерики???", "Здорово, в цьому вбранні 20 років мінус, та ще байк, супер", "Тільки заради Бога акуратніше!!!!! Дуже небезпечний вид транспорту", - писали шанувальники Галкіна.

Не обійшлося без коментарів відомих особистостей під постом шоумена.

Так, син співачки Софії Ротару Руслан Євдокименко дав Галкіну корисну пораду:



"Головне - акуратно", - зазначив музикант і досвідчений мотоцикліст.

Нагадаємо, в ЗМІ почали з'являтися чутки про те, що нібито Алла Пугачова планує розлучитися з шоуменом Максимом Галкіним.

Шанувальники зіркової пари обговорюють їх можливу причину розлучення. Кажуть, що гуморист став холодний до дружини, після чого Примадонна нібито поїхала від чоловіка.

Сам шоумен відмовився коментувати такі припущення.

Офіційно пара узаконила свої стосунки 23 грудня 2011 року. До цього вони багато років зустрічалися. А вже у вересні 2013 року на світ з'явилися дві дитини — Гаррі і Ліза. Двійнят виношувала сурогатна мати, але біологічними батьками є зоряна пара.

Нагадавши, Галкін показав домашні розваги з Пугачовою і дітьми: "справжнє сімейне щастя".

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