Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода пошалила на отдыхе в пикантном купальнике с невероятным разрезом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на фотографии Лобода позирует в одному купальнике , центр которого сделан из большой цепочки. Благодаря этому, наряд максимально четко демонстрирует упругие прелести знаменитости.

А на другой фотографии красотка позирует уже с белоснежным платьем и маской на лице. Кроме того, эффектный взгляд Лобода решила скрыть при помощи очков. Дополняли образ знаменитости крестик на цепочке и очки, которые висели на купальнике певицы.

Однако ее поклонники могли наблюдать за происходящим лишь молча, поскольку кадром красотка поделилась у себя в Сторис.

До этого мы рассказывали, что украинская певица Светлана Лобода устроила на столе необычные танцы в сером костюме.

Прошло несколько дней с момента презентации самого обсуждаемого клипа Светланы, который буквально "подорвал" все социальные сети. Пока одни обсуждают,почему артистка сняла столь провокативный ролик, другие пытаются понять глубинный посыл. Впрочем, Светлана на критику и жесткие комментарии отреагировала спокойно и даже была готова к подобному.

Напомним, Лобода решилась на кардинальную смену имиджа, фото взорвало сеть

Как сообщала Politeka, Лобода засветила лишнее, хвастаясь формами без фотошопа

Также Politeka писала, что Лобода в тоненьком топе не удержалась от шальных танцев