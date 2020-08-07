Без сюрпризів не обійдеться

Погода на вихідних в остновному порадує українців, хоча можливі і неприємні сюрпризи

Про те, в яких умовах можна буде відпочити, чи ні попрацювати, розповіла синоптик Наталка Діденко, передає Politeka.net.

У більшості регіонів України погода буде сонячною, з денною температурою +26... +33 градусів, і +15... +22 градусами вночі.

В основному буде сухо, але в суботу дощі прогнозують навколо Карпат.

У неділю опади місцями з грозами можуть пройти на півночі і заході.

На Півдні, Сході та в центрі, згідно з прогнозом, суха погода.

Вже наступного тижня дощів побільшає. Також очікується зниження температури.

У Києві в суботу-неділю 8 і 9 серпня очікується невелике зниження температури повітря до +26 +28 градусів. У неділю є ймовірність дощів з грозами.

Більш істотне зниження температури повітря в столицю прийде в середині наступного тижня 12-13 серпня.

«Не забувайте крем від сонця, засоби від комарів, капелюшки, кепки, пледи, зарядки для телефонів, захисні маски і санітайзер, сачки для метеликів, надувні качечки, залишити побільше корму і свіжої води для кота», - додала Діденко.

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