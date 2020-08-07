Без сюрпризов не обойдется

Погода на выходных в остновном порадует украинцев, хотя возможны и неприятные сюрпризы

О том, в каких условиях можно будет отдохнуть, ни ли поработать, рассказала синоптик Наталья Диденко, передает Politeka.net.

В большинстве регионов Украины погода будет солнечной, с дневной температурой +26… +33 градусов, и +15… +22 градусами ночью.

В основном будет сухо, но в субботу дожди прогнозируют вокруг Карпат.

В воскресенье осадки местами с грозами могут пройти на Севере и Западе.

На Юге, Востоке и в Центре, согласно прогнозу, сухая погода.

Уже на следующей неделе дождей станет больше. Также ожидается сниение температуры.

В Киеве в субботу-воскресенье 8 и 9 августа ожидается небольшое понижение температуры воздуха до +26 +28 градусов. В воскресенье есть вероятность дождей с грозами.

Более существенное снижение температуры воздуха в столицу придет в середине следующей недели 12-13 августа.

«Не забывайте крем от солнца, средства от комаров, шляпки, кепки, пледы, зарядки для телефонов, защитные маски и cанитайзер, сачки для бабочек, надувные уточки, оставить побольше корма и свежей воды для кота», - добавила Диденко.

Напомним, что спасатели предупредили украинцев о большой опасности: "В ближайшие дни..."

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