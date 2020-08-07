Популярна українська співачка Даша Астаф'єва викликала фурор новим ефектним образом в червоному

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

На знімку Астаф'єва позує в червоному комбінезоні з воланами. Глибоке декольте дозволяє розгледіти пишні форми артистки. Волосся зібране. Образ доповнює легкий макіяж з акцентом на очі, підведені «котячими» стрілками.

Відзначимо, яскравий образ красуні захопив користувачів Інтернету. Її засипали компліментами і навіть назвали найкрасивішою в світі.

"Одружуся», «дуже красива", " Ех...Красива і красива", "Даша звичайно ікона 🔥«, "бомбезна" « "ніжність", "Просто карколомна" « " шикарна💞 👍", «сама досконалість", «не можна бути красивою такою",» Ух ти", «яка краса❤️😍🔥🔥🔥🔥», «Даша, ви найкрасивіша дівчина в світі!!!» ,- пишуть в коментарях.

Раніше артистка поділилася секретом своєї краси.

"Протягом багатьох років стандарт став для мене звичкою: очищення, зволоження і догляд. Людині, яка цілодобово носить макіяж важливо, щоб домашній догляд був дієвим і якісним. У мене хороший домашній догляд. Після тривалого стилю з коротким волоссям цього вистачає. Вибираю шампуні і маски для щоденного використання. Я переконана, що будь – який догляд за волоссям і шкірою починається зсередини», - розповідала Астаф'єва.

Нагадавши, Астаф'єва влаштувала спекотну прогулянку в київському метро

Як повідомляла Politeka, Роздягнена Астаф'єва в блискітках показала груди

Також Politeka писала, що Астаф'єва ледь не спокусила чоловіка під час танцю.