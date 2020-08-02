Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает экспериментировать своими образами во время работы

Как известно. молодая знаменитость не только певица, но еще и пробующая себя в разных ролях актриса, модель и в последнее время - диджей. Артистка решила показать в социальной сети Инстаграм на своей странице в разделе Стори, как развлекалась в ночном клубе ночью.

Даша представила свой образ, который дополнила золотыми сережками и массивным колье в тон другим украшениям. Ретро прическа, топ-корсет золотистого оттенка, необычные брюки трендового пошива и обувь под цвет корсета превратили Дашу в настоящую бунтарку.

Астафьева решила предстать в таком виде во время работы диджеем в клубе. Даша не только восхитила своим луком, но также показала, как веселилась в толпе, развлекая толпу и показывая "как надо отджигать", занимаясь любимой работой.

А чтобы поддерживать себя в идеальной форме, звезда не только часто посещает косметолога, но еще и заботится о своей коже сама.

«На протяжении многих лет стандарт стал для меня привычкой: очищение, увлажнение и уход. Человеку, который сутками носит макияж важно, чтобы домашний уход был действенным и качественным. У меня хороший домашний уход. После длительного стиля с короткими волосами этого хватает. Выбираю шампуни и маски для ежедневного использования. Я убеждена, что любой уход за волосами и кожей начинается изнутри», – отмечала ранее в своем интервью Даша.

Так, на странице звезды артистка показала себя в одном халате и с патчами на глазах, напоминая о любимом уходе за кожей.

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