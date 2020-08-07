Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, показала себе в одній лише білизні

Дівчина любить балувати фанатів на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram жаркими і стильними фото. Цей раз не став винятком - Гюль вирішила показати засмагле і підтягнуте тіло в модній білизні темно-зеленого відтінку.

Так, Гюль позувала на м'якій ліжку, зігнувши ноги в колянях і підкресливши тим самим тонку талію і лінію стегон. Дівчина захопила також і ідеальним макіяжем, завдяки якому стає схожа на всесвітньо відому модель Кім Кардашьян.

Позуючи в досить скромній білизні, моделі все одно вдалося підкреслити достоїнства і вигідно "подати" себе перед фанатами. Ось що пишуть шанувальники Бахаарі:

"@loungeunderwear товсті стегна рятують життя, запобігаючи падінню їжі на підлогу ☺ ️ # loungeunderwear", - написала Гюль.

Ось що відповіли фанати:

«У тебе там красиві ніжки 🤩😍😘❤️», «Ти номер один в красі @gul_bahari 😍😍😍😍😍😍», «Woooooooooooo😍 У тебе самі апетитні стегна», «Я закоханий», «Sexi mami ❤❤👍», «Вау, супер, ти така красива, така гаряча дівчинка, любить тебе кожен тут», «», «😍💕Дивно 😍💋», «Гарна вітальня 🍑👙».

Також ми писали, що вже багато місяців молода красуня з Туреччини на ім'я Гюль Бахарі зачаровує користувачів соціальної мережі Instagram стильними фото, на яких позує в самих різних образах. Дівчина прославилася не тільки завдяки ідеальним формам і незвичайної зовнішності, але також і тому, що її прозвали «двійником Кім Кардашьян».

Зараз Гуль є амбассадором багатьох модних брендів, тому на її сторінці завжди миготять фото в яскравих сукнях, шовкових піжамах і блискучих костюмах. Нещодавно молода красуня блиснула формами в сукні незвичайного відтінку, що зроблене з блискучої тканини і з глибоким декольте. При цьому пікантний виріз на грудях Гюль неможливо не помітити, адже він доходить практично до стегна моделі.

"Красиві губи😍" « " о, мій !!! Така краса 🔥", " ефектне плаття на твоїх шикарних вигинах, зводить з розуму! 10/10", " Привіт, красуня 😍 😍 напишіть нам, ми будемо раді співпрацювати❤🔥", «виглядає фантастично в цій сукні 🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️», «ефектний вигляд ❤ ️ " « " чорт, зоряне плаття !!", "💌 Чудова дама! Будь нашим послом. Зв'яжіться з нами, будь ласка!».

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