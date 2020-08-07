Минфин рассказал о том, как теперь можно получить чек за покупки в магазинах
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, пишет Politeka.net.
Новая система расчета, которая запущена с 1 августа, должна будет привнести удобства обычным покупателям в магазинах.
Как говорят эксперты, новая система позволит использовать процедуру как и при наличии стандартного РРО. Однако теперь чек можно будет предоставить даже с принтера, или же по электронной почте.
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"Например, если клиент участвует в каких-то программах лояльности, у магазина или кафе, скорее всего, уже имеется его электронная почта, и на эту почту ему могут отправить чек. Также есть возможность на обычном чеке формировать QR-код, который клиент может отсканировать и проверить, зарегистрирован этот чек в налоговой или нет", - заявили в компании SkyService POS, которая предоставляет данные услуги.
Отметим, что после запуска новой системы расчетно-кассовых операций продавцам больше не придется распечатывать классический бумажный чек. Достаточно будет предоставить QR-код или отправить SMS-сообщение, а также на почту данные чека, которые можно проверить при помощи сайта Налоговой службы.
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