Минфин рассказал о том, как теперь можно получить чек за покупки в магазинах

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, пишет Politeka.net.

Новая система расчета, которая запущена с 1 августа, должна будет привнести удобства обычным покупателям в магазинах.

Как говорят эксперты, новая система позволит использовать процедуру как и при наличии стандартного РРО. Однако теперь чек можно будет предоставить даже с принтера, или же по электронной почте.

"Например, если клиент участвует в каких-то программах лояльности, у магазина или кафе, скорее всего, уже имеется его электронная почта, и на эту почту ему могут отправить чек. Также есть возможность на обычном чеке формировать QR-код, который клиент может отсканировать и проверить, зарегистрирован этот чек в налоговой или нет", - заявили в компании SkyService POS, которая предоставляет данные услуги.

Отметим, что после запуска новой системы расчетно-кассовых операций продавцам больше не придется распечатывать классический бумажный чек. Достаточно будет предоставить QR-код или отправить SMS-сообщение, а также на почту данные чека, которые можно проверить при помощи сайта Налоговой службы.

Напомним, большие проблемы с индексацией пенсий в Украине, есть сразу два варианта: кто получит больше денег.

Как сообщала Politeka, пенсии в Украине могут оказаться под вопросом: кто в зоне риска.

Также Politeka писала, что в Украине пенсионеров и ветеранов ждут новые расходы: "Придется платить за каждый...".