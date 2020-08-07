Громадський діяч Андрій Пальчевський розповів, що буде з олігархом Ігорем Коломойським

Як передає Politeka.net, він прокоментував ситуацію у своєму відеоблозі в Facebook (щоб подивитися ролик, скрольте сторінку до кінця).

7 серпня мер Дніпра Борис Філатов у соціальній мережі закликав президента Володимира Зеленського віддати олігарха правоохоронцям США. Андрій Пальчевський вважає, що глава держави і його команда ніяких санкцій проти Ігоря Коломойського застосовувати не збирається.

"Ранок ненудної політики. Мер Дніпра Філатов написав епістолу - це такий гнівний лист, з філіппікою - це такі, висловлюючись в народі, прокляття, на адресу Коломойського. Як там в оді "Вільність": "смерть дітей з жорстокою радістю бачу", - писав Пушкін про царя. Ніхто, Володимир Олександрович Зеленський в першу чергу, Коломойського не здасть. Ніхто позбавляти Коломойського громадянства, яких у нього три, не буде. Все буде як і раніше до тих пір, поки не зміниться влада цілком", - заявив громадський діяч.

Він також нагадав, що команда Зеленського обіцяла не допускати втручання Коломойського в українські процеси. Андрій Пальчевський також дорікнув політиків за брехню, адже за його словами вплив олігарха в Україні дуже великий:

ПолиБесПросвет Gepostet von Андрей Пальчевский am Freitag, 7. August 2020

"Я розумію Філатова, Я розумію всіх тих, хто бачить, як Коломойський запустив свої щупальця і управляє цією країною. Можу вам сказати одне від себе особисто: до приїзду Коломойського від сьогоднішнього керівництва я особисто чув, що його впливу в країні не буде. Набрехати".

Нагадаємо, що Пальчевський розкрив, чому Зеленський займається не своєю справою: "хто керує економікою насправді?".

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