Общественный деятель Андрей Пальчевский рассказал, что будет с олигархом Игорем Коломойским

Как передает Politeka.net, он прокомментировал ситуацию в своем видеоблоге в Facebook (чтобы посмотреть ролик, скрольте страницу до конца).

7 августа мэр Днепра Борис Филатов в социальной сети призвал президента Владимира Зеленского отдать олигарха правоохранителям США. Андрей Пальчевский считает, что глава государства и его команда никаких санкций против Игоря Коломойского применять не собирается.

"Утро нескучной политики. Мэр Днепра Филатов написал эпистолу - это такое гневное письмо, с филиппикой - это такие, выражаясь в народе, проклятия, в адрес Коломойского. Как там в оде "Вольность": "смерть детей с жестокой радостию вижу", - писал Пушкин о царе. Никто, Владимир Александрович Зеленский в первую очередь, Коломойского не сдаст. Никто лишать Коломойского гражданства, которых у него три, не будет. Все будет по-прежнему до тех пор, пока не поменяется власть целиком", - заявил общественный деятель.

Он также напомнил, что команда Зеленского обещала не допускать вмешательства Коломойского в украинские процессы. Андрей Пальчевский также упрекнул политиков во лжи, ведь по его словам влияние олигарха в Украине очень велико:

ПолиБесПросвет Gepostet von Андрей Пальчевский am Freitag, 7. August 2020

"Я понимаю Филатова, я понимаю всех тех, кто видит, как Коломойский запустил свои щупальца и управляет этой страной. Могу вам сказать одно от себя лично: до приезда Коломойского от сегодняшнего руководства я лично слышал, что его влияния в стране не будет. Наврали".

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