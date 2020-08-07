21-річний син відомого співака Віктора Павлика-Павло Павлик-помер після кількох років боротьби з онкологічним захворюванням

Про це повідомляє Politeka з посиланням на інформацію від матері молодої людини Лора Созаєвої, розміщеної в Facebook.

"Забрав Господь мого ангела", - пише жінка. До повідомлення прикріплено архівне відео, на якому Павло – ще дитина, посміхається і махає рукою.

Нагадаємо, про захворювання сина пеца стало відомо в серпні позаминулого року. За два роки молодий чоловік пройшов 18 курсів хіміотерапії і один – променевої терапії.

20 червня 2020 року Павло Павлик написав повідомлення, в якому поінформував, що прийняв рішення відмовитися від лікування.

"Закінчив своє лікування хіміопрепаратами, але не тому що воно більше не потрібно, а тому що воно більш безглуздо. Нам не вдалося зупинити розвиток моєї хвороби, вона продовжує активно вражати мій організм, руйнуючи його зсередини. А значить мені залишилося тільки протриматися в живих, скільки зможу", - написав тоді молодий чоловік.

Хлопець додав, що ставиться до того, що з ним сталося спокійно, зізнавшись, що незвіданість перед майбутнім його все одно лякає.

Також він згадує свої шкільні роки, друзів, розповідає про те, що після закінчення школи вступив до Академії СБУ, так як його тягло на військову службу з дитинства.

"Будьте щасливі, цінуйте особливі моменти в житті, адже вони так швидко проходять, і пам'ятайте: багатство не в грошах і Майні, воно в людях, що оточують вас, в емоціях, які вони викликають, і в спогадах, які вони залишають", – закінчив свій зворушливий пост Павло Павлик.

23 червня з'явилося Останнє повідомлення хлопця в Facebook, в якому він обіцяє і далі боротися із захворюванням.

"Сидіти і чекати? Не для того я пішов на військову службу, щоб чекати поки щось трапиться. Я пішов туди, щоб знаходити шляхи вирішення проблем навіть там, де їх зовсім неможливо побачити. Тому просто чекати я ніколи не буду. Я і далі буду боротися і жити з вірою в свою перемогу над моїм новим ворогом", – написав Павло.

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