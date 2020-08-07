Колишня дружина Віктора Павлика Лора Созаєва повідомила про смерть їхнього сина Павла після довгої боротьби з онкологією

Відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці у Фейсбук 7 серпня.

"Забрав Господь мого ангела!",- написала Лора.

Вона також поділилася відео з зовсім ще маленьким Павлом, де за кадром чути голос його батька (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

Нагадаємо, що 21-річний Павло Павлик протягом останніх двох років боровся з саркомою хребців. Він проходив хіміотерапію, проте не так давно зізнався, що лікування не дало бажаних результатів.

"Нам не вдалося зупинити розвиток моєї хвороби, вона продовжує активно вражати мій організм, руйнуючи його зсередини. А значить мені залишилося тільки протриматися в живих скільки зможу", - писав хлопець.

Минулого тижня стало відомо, що Павло опинився в хоспісі. Тоді ж його мати зізналася, що розмовляє з сином про смерть.

Зазначимо, що минулого року Віктор Павлік пішов від дружини до 25-річної коханки Катерини Репяхової, з якою вони зіграли весілля цієї весни. У червні Созаєва опублікувала у своєму Фейсбук пост, в якому написала, що молода кохана її колишнього чоловіка навмисно "добиває" їх сина.

"Молода дружина Віктора Павлика планомірно знищує нас з сином і робить все, щоб ми постраждали. Молода нікчемність виносить на публіку те, що, прийшовши додому, розповідає їй Віктор. Ми з сином не давали ніякого права чужій нам людині розповідати, що відбувається в нашому домі", - писала вона.

Забрал Господь моего ангела! Gepostet von Лора Созаева am Donnerstag, 6. August 2020

Нагадавши, син Віктора Павлика не зміг перемогти рак, крик душі облетів мережу: «Залишилося протриматися в живих».

Як повідомляла Politeka, онкохворого сина Віктора Павлика перевели в хоспіс, крик душі матері: "мені довелося стати...".

Також Politeka писала, що Молода дружина Віктора Павлика добиває онкохворого сина співака, крик душі матері.