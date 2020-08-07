Пенсійний фонд спростував повідомлення про накладення штрафів на українських пенсіонерів

У відомстві прокоментували заяви окремих "експертів", які поширюють інформацію про те, що на працюючих українських пенсіонерів ПФУ можуть накладатися штрафи.

У Фонді нагадали, що розмір пенсії кожного українця залежить від отриманого ним страхового стажу та заробітної плати, з якої були сплачені внески. При цьому пенсія виплачується без урахування одержуваної заробітної плати, крім випадків, передбачених законом.

Таким чином, пенсіонери мають право на призначену їм пенсію навіть у випадках, коли вони продовжують працювати на тій же посаді, крім випадків виходу на пенсію за вислугу років.

У ПФУ зазначили також, що розмір пенсії працюючих пенсіонерів переглядається кожні два роки з урахуванням доданого страхового стажу та заробітної плати. Крім того, незалежно від того працює пенсіонер чи ні, перерахунок пенсій відбувається при зміні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У ПФУ зазначили, що деякі "експерти" поширюють неправдиву інформацію про можливі штрафи. Крім того, у Фонді прояснили інформацію про те, як "зайві" гроші можуть змусити повернути.

Представники Фонду підкреслили, що в законі не прописано нічого про штрафи для працюючих пенсіонерів. Навпаки, після з'ясування факту незафіксованою раніше роботи пенсіонера розмір його пенсії буде перераховано з урахуванням цих даних.

"Щодо повернення надміру виплачених сум, то закон передбачає можливість повернути неналежні Пенсіонеру суми добровільно. Якщо ж ні, то утримується переплата по пенсії в розмірі не більше 20% місячної пенсії", - заявили у Фонді.

Для того, щоб уникнути можливих непорозумінь, співробітники Фонду рекомендують працюючим пенсіонерам оперативно інформувати їх про свій вихід на роботу.

Зазначимо, що 6 серпня Пенсійний фонд повідомив про продовження фінансування серпневих пенсій за графіком. Станом на цю дату на пенсійні виплати було виділено 10 мільярдів гривень. У ПФУ також повідомили, що затримок з виплати пенсій не буде.

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