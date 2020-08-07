Пенсионный фонд опроверг сообщения о наложении штрафов на украинских пенсионеров
В ведомстве прокомментировали заявления отдельных «экспертов», которые распространяют информацию о том, что на работающих украинских пенсионеров ПФУ могут налагаться штрафы.
В Фонде напомнили, что размер пенсии каждого украинца зависит от приобретенного им страхового стажа и заработной платы, с которой были уплачены взносы. При этом пенсия выплачивается без учета получаемой заработной платы, кроме случаев, предусмотренных законом.
Таким образом, пенсионеры имеют право на назначенную им пенсию даже в случаях, когда они продолжают работать на той же должность, кроме случаев выхода на пенсию за выслугу лет.
В ПФУ отметили также, что размер пенсии работающих пенсионеров пересматривается каждые два года с учетом добавленного страхового стажа и заработной платы. Кроме того, независимо от того работает пенсионер или нет, перерасчет пенсий происходит при изменении прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
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В ПФУ отметили, что некоторые «эксперты» распространяют ложную информацию о возможных штрафах. Кроме того, в Фонде прояснили информацию о том, как «лишние» деньги могут заставить вернуть.
Представители Фонда подчеркнули, что в законе не прописано ничего о штрафах для работающих пенсионеров. Наоборот, после выяснения факта незафиксированной ранее работы пенсионера размер его пенсии будет пересчитан с учетом этих данных.
«О возврате излишне выплаченных сумм, то закон предусматривает возможность вернуть ненадлежащие пенсионеру суммы добровольно. Если же нет, то удерживается переплата по пенсии в размере не более 20% месячной пенсии», - заявили в Фонде.
Для того, чтобы избежать возможных недоразумений, сотрудники Фонда рекомендуют работающим пенсионерам оперативно информировать их о своем выходе на работу.
Отметим, что 6 августа Пенсионный фонд сообщил о продолжении финансирования августовских пенсий по графику. По состоянию на эту дату на пенсионные выплаты было выделено 10 миллиардов гривен. В ПФУ также сообщили, что задержек по выплате пенсий не будет.
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