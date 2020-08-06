Відома українська співачка Анна Корсун (MARUV) показала себе в неординарному образі

Красуня показала себе в цей раз в якомусь тоненькому одязі, який неможливо розгледіти. Образ Корсун доповнила яскравим макіяжем, особливо виділила очі і брови. Але це не найцікавіше, так як у Анни була дивна зачіска: вона пофарбувалася в рудий колір і відразу нагадала Аллу Борисівну Пугачову. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Може в руденький", - підписала фотографію Анна.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків, включаючи Лесю Нікітюк, і написали коментарі:

"Алла Борисівна може не треба?", "Ні... Брюнеткою добре, Аня!", "Схожа на молоду Білик"," ти як Алла Борисівна 20 років тому"," ні, залиш вже темне волосся, найбільше йдуть"," Та не, і так богиня"," Ні, це погана ідея"," блін, Анька, любиш ти крайнощі","Прям відьмочка з хутора у Диканьки".

Повідомлялося, що українська співачка MARUV показала відеозвіт зі свого останнього концерту.

Так, останнім часом через обмеження і карантин зірка дуже мало виступала і давала вкрай мало концертів в цілому. Бажаючи надолужити згаяне, дівчина почала повертати тіло у форму, а також вже поділилася першим відео звітом з виступу, що пройшов кілька днів тому.

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