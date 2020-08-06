Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер підкорила видом зі своєю кращою подругою-своєю копією

Так, цього разу американська модель Кайлі Дженнер розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram фото зі спільної фотосесії з моделлю Анастасією Караніколау, що є кращою подругою моделі. На фото дівчата відображені в прозорих сукнях, а також акуратних панчохах з підв'язками.

Кілька годин тому струнка модель вирішила підкреслити форми в міні-сукні білого кольору. У цьому Кайлі підтримала і найкраща подруга-модель Анастасія Караніколау. Дівчата переодяглися в "Інь-Янь" образи, примірявши чорні і білі сукні, немов близнючки. Зіркові подруги наділи сексуальні міні-сукні та панчохи, доповнивши образи панамами Prada.

"Prada BAE", - написала під фото Кайлі.

Ось як відреагували користувачі:

"я втомився від вас🤤", " Yall twinning game strong 😍", " twinssss !!", "Лайк, якщо ви думаєте, що вона найгарячіша дівчина в Instagram 🔥🔥🔥❤️❤️❤️», «ви ніколи не говорили нам, що у вас є сестра-близнюк", " Королева Кайлі 🔥❤️", " Подвійна біда ⁉️ ", "Епічний вигляд🔥 🔥 🔥 😍 😍 😍», «дуже складно дивитися, як хтось інший втілює твою мрію».

Завдяки своїй популярності, Кайлі змогла домогтися дуже багато чого - її косметику розкуповують по всьому світу, вона заробляє мільйони, її формами захоплюються, а стиль в одязі копіюють. При цьому у Кайлі з кожним днем все більше "двійників" - дівчата вбираються, як вона, роблять такий же макіяж і зачіски.

Не втрималася раніше і подруга Кайлі, з якою вони влаштували жарку зйомку в модних нюдових комбінезонах. Дівчата розпустили своє волосся, що дістають до попереку, а також прикрили очі модними сонцезахисними окулярами. Образи двох моделей зі значними формами доповнювали акуратні босоніжки на високій шпильці.

"забавний факт: ми були близнюками, оскільки ми були в середній школі. Раніше ми ніколи не виходили з дому, якщо у нас не було відповідного одягу на вихід🤣 😍... так що будьте готові до життя з великою кількістю фотографій-близнюків", - написала Кайлі.

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