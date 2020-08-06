Відома модель і співачка Тетяна Котова, екс-солістка групи "ВІА Гра", показала себе в незвичайному ракурсі і розповіла про кохання

На фото Котова позувала в блузці, яку зав'язала на вузол на рівні бюста. Красуня, як виявилося, не дуже любить носити білизну, що зробило знімок дуже гарячим. Пишна краса так і випирала, займаючи величезну частину кадру. Волосся дівчина вирішила залишити розпущеним, а образ доповнила стильним мейкапом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Важливо щоб у всіх чоловіків планети було поняття як любити свою жінку. Цей пост я написала з добрих спонукань, а не в образу комусь", - написала Котова під публікацією.

Фанати поставили майже півтори тисячі лайків і написали коментарі:

"Таку треба їсти", "Якщо жінка щаслива, то чоловік знаходиться в раю", "лялечка"," навіть Монро говорила:" з чоловіком має бути добре, погано жити я і сама можу"", "соковита жесть", "я вважаю що це просто прекрасний пост, звичайно ж хотілося б щоб всі чоловіки знали як саме любити свою жінку правильно".

Повідомлялося, що відома співачка Тетяна Котова показала себе в сміливому образі і розповіла про кліп.

На фото Тетяна позувала в сорочці, яку зав'язала на животику. Можна помітити, що Котова була зовсім без білизни, як трусиків, так і ліфчика не видно на зірці.

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