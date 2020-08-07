Відома модель Ебігейл Ретчфорд показала себе в максимально гарячому образі

На фото красуня позувала в прозорих білих рукавичках до ліктя, а також панчохах. Іншого одягу на Ебі не було видно, крім величезних бус, якими зірка прикрила пишні груди. Як можна помітити, модель сиділа у ванній, волосся зібравши у великий вузол. Сміливий макіяж і розбурхуючий погляд додали фото особливого шарму, який змусив чоловіків не тільки червоніти. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 50 тисяч лайків і написали коментарі:

"Goddess", "Богиня", "це ангел спустився з небес, лол", "справжня перлина", "ти просто приголомшлива", "Нічого собі, Ебігейл, ти безумовно найкрасивіша жінка в цьому всесвіті", "Люблю, Ти така красива", "гарне обличчя, красиве намисто, руки вгору", "ти ідеальна", "Perfect", "неймовірно чудова, Я люблю твої чудові очі, вони Діаманти".

Повідомлялося, що американська модель Ебігейл Ретчфорд покрасувалася перед шанувальниками розкішними вигинами без верху.

"Перламутрове світло", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Ретчфорд позує в крихітному бікіні без ліфчика. Пікантні місця знаменитість вирішила прикрити за допомогою бус, притримуючи їх руками.

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