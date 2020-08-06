Дочка скандально відомої балерини Анастасії Волочкової дуже зблизилася зі своєю мачухою і навіть стала походити на неї зовнішньо

Зараз 14 – річна Аріадна з'їхала із заміського особняка матері і живе в квартирі свого батька-57 – річного Ігоря Вдовіна і його коханки-34-річної телеведучої Олени Ніколаєвої.

Ще до карантину Аріадна і Олена виходили разом у світ, а тепер виїжджають на прогулянки по місту.

На початку серпня дочка балерини і Миколаєва прийшли на прем'єру фільму "хеппі-енд".

"Серпень. Відкрилися кінотеатри. Ми, як дівчатка, що обожнюють вбиратися, вибирали сукні строго за кольорами. Організатори запропонували бути радісними в рожевому, жовтому і бузковому", - написала Олена в блозі, розмістивши яскравий кадр з Аріною.

На знімку Аріна і Олена тримаються за руки.

При цьому багато хто помітив, що дівчинка навіть стала копіювати стиль одягу Ніколаєвої. На фото вони відображені в дуже схожих сукнях. Ще трохи, вважають в мережі, і спадкоємиця танцівниці почне називати телеведучу мамою.

Тим часом Анастасія Волочкова не вилазить зі скандалів. На даний момент вона продовжує боротися в суді за своє право не платити штраф за відвідування закритого на карантин села Дивеєво. Волочкова назвала себе не найбагатшою людиною і сказала, що краще віддасть 20 тисяч доньці.

Нагадаємо, в 2005 році в цивільному шлюбі Анастасії Волочкової і бізнесмена Ігоря Вдовіна через рік після початку їх відносин народилася дочка Аріадна. Однак кохані так і не зареєстрували свої стосунки офіційно, незважаючи на дві весільні церемонії. У 2007 році Волочкова і Вдовін вирішили розлучитися. Дочка спершу залишилася з матір'ю, але зараз вона живе з батьком і його новою обраницею, ведучою Оленою Ніколаєвої.

Нагадавши, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків.

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