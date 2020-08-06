Дочь скандально известной балерины Анастасии Волочковой очень сблизилась со своей мачехой и даже стала походить на нее внешне

Сейчас 14-летняя Ариадна съехала из загородного особняка матери и живет в квартире своего отца – 57-летнего Игоря Вдовина и его любовницы – 34-летней телеведущей Елены Николаевой.

Еще до карантина Ариадна и Елена выходили вместе в свет, а теперь выезжают на прогулки по городу.

В начале августа дочь балерины и Николаева пришли на премьеру фильма "Хэппи-Энд".

Елена похвасталась в своем микроблоге ярким кадром с Ариной.

На снимке Арина и Елена держатся за руки.

При этом многие заметили, что Девочка даже стала копировать стиль одежды Николаевой. На фото они запечатлены в очень похожих платьях. Еще немного, полагают в Сети, и наследница танцовщицы начнет называть телеведущую мамой.

Тем временем Анастасия Волочкова не вылезает из скандалов. На данный момент она продолжает бороться в суде за свое право не платить штраф за посещение закрытого на карантин села Дивеево. Волочкова назвала себя не самым богатым человеком и сказала, что лучше отдаст 20 тысяч дочке.

Напомним, в 2005 году в гражданском браке Анастасии Волочковой и бизнесмена Игоря Вдовина спустя год после начала их отношений родилась дочь Ариадна. Однако возлюбленные так и не зарегистрировали свои отношения официально, несмотря на две свадебные церемонии. В 2007 году Волочкова и Вдовин решили расстаться. Дочь сперва осталась с матерью, но сейчас она живет с отцом и его новой избранницей, ведущей Леной Николаевой.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин.

Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах.