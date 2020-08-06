Відома українська модель Міла Кузнєцова з 13-м розміром показала себе, розповівши про зйомки

На фото красуня позувала в чорній сукні з величезним декольте. Як можна помітити, у Міли було досить велике декольте, зате не виявилося білизни. Красуня стояла на місцевій студії в Одесі. Поруч з нею перебувала дівчина, швидше за все ведуча. Дівчина була в піджаку, штанях і чорних туфлях. Красуні посміхалися на камеру, поки їх знімали. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сьогодні вранці знімалися для Одеського ТБ каналу, настрій на весь день", - написала Міла.

Фанати поставили понад 600 лайків і написали коментарі:

"Хороша картинка, виглядаєш чудово. Привіт, як справи у тебе і твоїх друзів в сім'ї, і у тебе хороше середовище, щоб відправити тобі свою любов з друзями і рідними і поцілувати тебе"," знаменитість по телевізору"," Зірочка наша"," ви зірка в своїй країні, насправді","переможець очевидний".

Повідомлялося, що відома українська модель Міла Кузнєцова похвалилася запаморочливими формами.

Спекотна красуня, чиї груди 13-го розміру була визнана найбільшою в Україні, поділилася кадрами з готельного номера, в якому зупинилася під час поїздки в Одесу.

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