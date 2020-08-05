Популярна українська виконавиця Світлана Лобода побешкетувала на відпочинку в пікантному купальнику з неймовірним розрізом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на фотографії Лобода позує в одному купальнику, центр якого зроблений з великого ланцюжка. Завдяки цьому, наряд максимально чітко демонструє пружні принади знаменитості.

А на іншій фотографії красуня позує вже з білосніжною сукнею і маскою на обличчі. Крім того, ефектний погляд Лобода вирішила приховати за допомогою окулярів. Доповнювали образ знаменитості хрестик на ланцюжку й окуляри, які висіли на купальнику співачки.

Однак її шанувальники могли спостерігати за тим, що відбувається лише мовчки, оскільки кадром красуня поділилася у себе в Сторіс.

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Минуло кілька днів з моменту презентації найбільш обговорюваного кліпу Світлани, який буквально "підірвав" всі соціальні мережі. Поки одні обговорюють, чому артистка зняла настільки провокативний ролик, інші намагаються зрозуміти глибинний посил. Втім, Світлана на критику і жорсткі коментарі відреагувала спокійно і навіть була готова до подібного.

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