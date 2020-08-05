Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая показала фото с отпуска

На фото красотка позировала в черном купальнике и очках, а волосы собрала в хвост. Екатерина стояла на доске для серфинга или чем-то подобном. В руках у нее было весло, а сама Осадчая улыбалась на камеру. Красотка показала себя во всей красе, особенно ноги, которым могут позавидовать даже Оля Полякова и Леся Никитюк. На втором кадре телеведущая уже показала, как она плавает на доске. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"На встречу приключениям", - написала Осадчая.

Фанаты написали комментарии и поставили почти 30 тысяч лайков:

"Это космос, обожаю", "Супер", "Классно, хорошего отдыха", "Покорительница водного пространства", "Говорите спасибо Богу за такую возможность быть на таком классном отдыхе", "Этот стиль жизни о вас я не знала", "Умница, сложно держать равновесие, особенно на волнах", "Круто, море, вы", "Очень круто", "А я все никак не решусь".

Сообщалось, что украинский ведущий Юрий Горбунов показал, как проводит отпуск вместе с женой и коллегой Екатериной Осадчей.

На снимке супруги плавают в море неподалеку от скал. Екатерина Осадчая делает селфи, пока Юрий Горбунов нежно прижимается к ней сзади. Обе знаменитости выглядят счастливыми и улыбаются.

Напомним, раздетая Осадчая потрясла видом на отдыхе, пока Горбунов отвернулся

Также Politeka писала, что Горбунов прижался к Осадчей и сделал интимное признание

А еще Politeka сообщала, что Осадчая в глубоком разрезе выставила напоказ роскошное тело



