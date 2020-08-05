Відомий російський бодібілдер Сергій Глушко (Тарзан), чоловік Наташі Корольової, показав себе в сміливому образі

На фото Тарзан з'явився без одягу і лежав на смугастій подушці. Образ Сергій доповнив пов'язкою на око, як у пірата. Глушко підняв два пальці вгору у вигляді пістолета, а волосся залишив розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Товариші курсанти! Прийміть вітання від бувалого корсара! Іншим теж не кашляти)", - написав красень.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі, в яких вітали Сергія з "Днем курсанта":

"Ой) приєднуюсь до привітань", "О, дааа!) Чоловік вже з ранку відрапортував «як ти могла забути ?! Ти моя дружина, мати моїх дітей! сьогодні ж «день п'яного курсанта!» з святом,Сергію!", "З днем п'яного курсанта", "Що з оком,хто вибив?)", "Ну тепер зрозуміло))) а то хвилюватися почала))) з сином думала у вас проблеми))) на немає) весь у тата", "Про не кашляти - це вдало сказав !", "Був курсант, а став Тарзан. Головне, в стрінгах курсантів не вітати, а то побіжать з Вас брати приклад".

Повідомлялося, що чоловік Наташі Корольової 50-річний російський танцівник і бодібілдер Сергій Глушко похвасталася фігурою в тренажерному залі.

«Після дощику в четвер)))) Задоволений, як слон. Від слона, до речі, всім привіт! Чекаю завтра вас на Тарзан караоке паті!» - підписав знімок артист.

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