Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", вирішила підкорити шанувальників новим образом в купальнику

Артистка нерідко публікує жаркі фото у своєму Instagram, пише Politeka.net. На одному з нових кадрів знаменита росіянка заворожила формами на річковому пляжі.

Співачка одягла чорний купальник, верх якого ледь справлявся з тим, щоб прикрити груди. Маленькі шматочки тканини на тонких бретельках розтягнулися на великих грудях. Пишні принади в такому відвертому ліфчику виглядали, як можна спокусливо.

Маленький ланцюжок на шиї привернув ще більше увагу до верхньої частини тіла красуні.

Темні плавки, хоч і були на високій посадці, а все ж не змогли приховати рельєфного живота зірки.

Ольга позувала у воді, розкинувши ноги. Вона зробила просту зачіску і пильно подивилася в камеру, відкривши пухкі губи.

"Не соромно", - підписала фото знаменитість.

Більше ніж за півгодини пост зібрав понад 40 тисяч лайків та багато коментарів.

"А за що повинно бути соромно?", "Бомба, чесно кажучи", "Ольго, ви як завжди прекрасні😍😍😍🔥❤️", "Не тільки не соромно, а гордість !🔥", "Неймовірна 😍🔥", "Гарненька)))", "Розкішна🖤", "МОЯ ЛЮБОВ ❤️", "Як не соромно то!!! Давно, повинно бути соромно!! Коли нова пісня , Ольго!!", "Вогонь, Олю🔥 краща😍❤", "Ну от скажіть що може бути красивіше і шедевральніше цього 😅", "А купальник звідки взяли ? ❤️😍👙", "любов❤️", "Нарешті фото для хлопчиків👍😉", "таке тіло гріх приховувати 🔥", "Я тебе обожнюю 😭😍 ти найкрасивіша дівчина на планеті", - написали користувачі мережі.

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