А вы верите в вину актера?

Актер Михаил Ефремов отказался признавать вину в смерти курьера Сергея Захарова

Такое заявление подозреваемый сделал в зале суда, передает "ТАСС".

"Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню", - заявил актер во время слушания.

Адвокат актера также обратился к суду за помощью.

"Мы даже просим суд помочь нам. Может, Ефремов в ходе заседания вспомнит все события той ночи", - отметил Эльман Пашаев.

Стоить отметить, что оформлявший ДТП инспектор подтвердил, что за рулем машины в момент аварии был именно Ефремов.

Сотрудник ДПС также сообщил, что актер был сильно пьян, в его крови нашли более 1 промилле алкоголя.

Напомним, 8 июня в центре Москвы Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого позднее умер в больнице от травм. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек (ч. 4 статьи 264 УК РФ). Ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Сам он неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего.

Напомним, что Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП: "Пожизненно...".

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