Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецької Кардаш'ян, показала себе на відпочинку

На фото красуня показала себе в рожевому купальнику: великих трусиках і мініатюрному ліфчику. Зірка сиділа спиною до камери і демонструвала велику п'яту точку. Гюль була на пляжі і знаходилась біля самої води. Як можна помітити, дівчина відпочивала в Сент-Люсія, острів у Карибському морі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше п'яти тисяч лайків і написали коментарі:

"Хей, Гюль, це елегантно", "Прекрасний пейзаж", "Я сподіваюся,. що скоро це закінчиться. Я хочу мати можливість бачити красиві місця, як це", "Де цей красивий пляж, все рай", "Мені подобається ваш профіль в instagram", "Gorgeous", "Шалено красиві", "Цей пляж чудовий, майже такий же, як і ти сама", "Гарний контент", "Просто неймовірна красуня, продовжуй в тому ж дусі".

Повідомлялося, що популярна турецька модель Гюль Бахари похвалилася видатними принадами в оксамитовій сукні.

Красуня позує для фото в неймовірному плаття з відвертими розрізами. Її апетитні «диньки» буквально вистрибують з глибокого декольте, Крім цього, дівчина оголила свій животик, який захопив фанатів своєї площиною.

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