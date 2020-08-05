Популярна українська співачка Настя Каменських поділилася радісною звісткою
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)
В сім'ї Каменських сталося поповнення. Собачка зірки на прізвисько Мімі народила цуценят. У мережі співачка запостила дуже зворушливе відео, на якому зображені новоспечена мама та її малюки.
«Мімі та її маленька команда☺️ Ласкаво просимо у світ🙏», - написала артитска.
Раніше чоловік Насті, репер та продюсер Потап розповідав, що дуже переживає із-за того що, Мімі на сносях, а його дружина може в будь-який момент поїхати на гастролі, і йому доведеться приймати пологи самостійно.
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Але, судячи з кадрів, подружжя впоралися удвох.
Фолловери вітають улюблену зірку.
«Яка ж вона красива мама», «Які милі», «Урааа💋 дочекалися! Тисячу привітань», «Гарненькі дітки🤗😍», «Поздравляюс пополнеием в сім'ї», «Супер ... мої привітання», «Які крихітки», - розчулюються користувачі мережі.
Відео з поповненням в Каменських зворушило і Олю Полякову. «Про, Боже», - прокоментувала вона кадри.
Нагадаємо, що мокра Каменських завела ранковим фото в купальнику, вид вражає: «Фігура богині».
А ще Politeka писала, що щаслива Каменських в тонкому білому платті поділилася важливою новиною: "Нарешті! Дочекалися...".
Також Politeka повідомляла, що Настя Каменських розповіла правду про своє життя: "Зради, пластику і зіркова хвороба".